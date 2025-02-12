Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH VINA TPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tổng quan:

VTPT là công ty dịch vụ Kế toán - Thuế - Nhân sự - Tư vấn Doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính có giá trị gia tăng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cho khách hàng của chúng tôi trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên viên Nhân sự. Cơ hội này dành cho các ứng viên có kinh nghiệm tham gia nhóm dịch vụ của chúng tôi với các chi tiết và kỳ vọng bên dưới.

2. Vị trí tuyển dụng: Bộ phận Nhân Sự

3. Địa điểm làm việc:

Văn phòng công ty – Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM

4. Mô tả công việc/ trách nhiệm chính:

Với tư cách là Chuyên viên Nhân sự, bạn sẽ có thể tham gia cung cấp dịch vụ nhân sự cho các công ty FDI tại Việt Nam. Bạn sẽ có cơ hội trau dồi các kỹ năng quan trọng cần thiết để thăng tiến trong lĩnh vực dịch vụ Nhân sự.

- Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ liên quan đến tuyển dụng, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, sắp xếp phỏng vấn và theo dõi kết quả;