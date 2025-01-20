Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý nhân sự: Ký hợp đồng lao động, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc...

- Quản lý hồ sơ nhân sự; Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm HRM;

- Soạn thảo các quyết định, văn bản liên quan đến công tác nhân sự và quản lý lao động;

- Thực hiện các báo cáo lao động theo quy định của các cơ quan, ban, ngành liên quan đến nghiệp vụ;

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến phạm vi công việc phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật hoặc các chuyên ngành liên quan đến luật.

- Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

- Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, luôn chủ động và nỗ lực hoàn thành các công việc được giao;

- Có kiến thức tổng quát về quản trị nhân sự; am hiểu quy định và thực tiễn áp dụng Pháp luật về luật lao động;

- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành và sử dụng tốt các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng;

- Có kỹ năng báo cáo, trình bày, thuyết trình.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

