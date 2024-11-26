Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD - C - 07 - Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đảm bảo và duy trì hệ thống công nghệ thông tin cho công ty

• Xác định, chẩn đoán và hỗ trợ người dùng gặp sự cố máy tính, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thay thế thiết bị.

• Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty: hệ thống Synology NAS (Network attached storage), cấu hình modem, hệ thống wifi, switch, thiết bị mạng,... Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định.

• Sửa chữa các thiết bị phần cứng và thiết bị văn phòng: NAS, máy in, fax, điện thoại, wifi, camera.

• Làm việc với nhà cung cấp về các vấn đề bảo hành và bảo trì thiết bị công nghệ thông tin.

• Báo cáo công việc hàng tuần và hàng tháng cho cấp trên.

• Phối hợp với các phòng ban khác khi cần thiết.

• Làm việc theo chỉ đạo của cấp trên.

• Thiết lập hệ thống ERP cho công ty

• Giám sát hoạt động hàng ngày của nền tảng trực tuyến của công ty.

• Quản lý và tối ưu hóa danh sách sản phẩm trên Amazon và Alibaba.

• Đảm bảo nền tảng trực tuyến và các trang thương mại điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định bảo mật có liên quan.

• Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề liên quan đến nền tảng trực tuyến và các trang thương mại điện tử

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Thành thạo hệ thống phần cứng máy tính

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như CCNA, MCSA, MCSE, v.v.

• Có hiểu biết về Synology NAS là một lợi thế

• Tiếng Anh cơ bản

VUI LÒNG NỘP CV BẰNG TIẾNG ANH

Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 Thứ Hai đến Thứ Sáu; Thứ Bảy: 8:00 - 15:30

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

Thưởng lương tháng 13

Được trợ cấp 30k/phần cơm

Team building

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

