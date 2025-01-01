Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 2, Đường Bạch Đằng, KCN VSIP II A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Sắp xếp kế hoạch sản xuất
- Theo dõi, hối thúc tiến độ sản xuất
- Thực hiện các báo cáo quy hoạch sản lượng, theo tuần, tháng
- Các công việc khác trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương thỏa thuận từ 14m đến 18M - cao theo năng lực và kinh nghiệm công việc
Tiếng trung lưu loát
01 năm kinh nghiệm làm về kế hoạch PMC công ty sofa
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Có thể tăng ca 1h ngày

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.
Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.
Tham gia đầy đủ BHXH- BHYT- BHTN theo quy định của luật Lao động
Các chế độ khác theo quy định của Công ty và các quy định theo Luật lao động.
Công ty tổ chức sinh nhật cho công nhân viên hàng tháng- Quà lễ , Tết, Trung thu
Trợ cấp nuôi con nhỏ,áp dụng cho cả người mới vào

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Vsip II-A, đường Bạch Đằng, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

