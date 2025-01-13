Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
1. Theo dõi - nắm bắt tình trạng liệu, lập kế hoạch sản xuất
2. Giám sát tiến độ sản xuất và theo dõi đơn hàng.
3. Xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất và điều chỉnh kế hoạch kịp thời
4. Lập kế hoạch xuất nhập hàng , lên kế hoạch và làm hợp đồng vận chuyển.
5. Liên hệ khách hàng, tiếp nhận và xác định yêu cầu của khách hàng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tiếng Trung thành thạo hoặc song ngữ Trung-Anh
2. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1-2 năm trở lên
3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
- Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.
- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc
- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước Việt Nam: BHXH, BHYT,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
