Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Theo dõi - nắm bắt tình trạng liệu, lập kế hoạch sản xuất

2. Giám sát tiến độ sản xuất và theo dõi đơn hàng.

3. Xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất và điều chỉnh kế hoạch kịp thời

4. Lập kế hoạch xuất nhập hàng , lên kế hoạch và làm hợp đồng vận chuyển.

5. Liên hệ khách hàng, tiếp nhận và xác định yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiếng Trung thành thạo hoặc song ngữ Trung-Anh

2. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1-2 năm trở lên

3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

- Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc

- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước Việt Nam: BHXH, BHYT,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

