Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 2

- 02 khu nhà ở thấp tầng TT1, KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

CATECH là công ty chuyên về máy in công nghiệp , đại diện phân phối của hãng Mimaki – Nhật Bản. CATECH đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Kế toán Tổng hợp.
Nội dung công việc:
- Hạch toán các chứng từ lên phần mềm kế toán Amis
- Duyệt hóa đơn tài chính trên meinvoice
- Kiểm tra chứng từ nhập khẩu và xuất khẩu
- Thực hiện tính giá thành sản phẩm
- Ngân hàng : làm lệnh thanh toán và mua ngoại tệ online
- Nộp tờ khai thuế hàng quý, năm. Cập nhật các chính sách thay đổi thường xuyên của thuế và làm việc khi có yêu cầu.
- Quản lý, xây dựng phòng kế toán
Địa điểm làm việc: LK 2-02 khu nhà ở thấp tầng TT1, KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa điểm làm việc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Quỳnh Lân 2, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

