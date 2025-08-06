Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM
- Hà Nội: Liền kề 2
- 02 khu nhà ở thấp tầng TT1, KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
CATECH là công ty chuyên về máy in công nghiệp , đại diện phân phối của hãng Mimaki – Nhật Bản. CATECH đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Kế toán Tổng hợp.
Nội dung công việc:
- Hạch toán các chứng từ lên phần mềm kế toán Amis
- Duyệt hóa đơn tài chính trên meinvoice
- Kiểm tra chứng từ nhập khẩu và xuất khẩu
- Thực hiện tính giá thành sản phẩm
- Ngân hàng : làm lệnh thanh toán và mua ngoại tệ online
- Nộp tờ khai thuế hàng quý, năm. Cập nhật các chính sách thay đổi thường xuyên của thuế và làm việc khi có yêu cầu.
- Quản lý, xây dựng phòng kế toán
Địa điểm làm việc: LK 2-02 khu nhà ở thấp tầng TT1, KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI