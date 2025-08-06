Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CATECH là công ty chuyên về máy in công nghiệp , đại diện phân phối của hãng Mimaki – Nhật Bản. CATECH đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Kế toán Tổng hợp.

Nội dung công việc:

- Hạch toán các chứng từ lên phần mềm kế toán Amis

- Duyệt hóa đơn tài chính trên meinvoice

- Kiểm tra chứng từ nhập khẩu và xuất khẩu

- Thực hiện tính giá thành sản phẩm

- Ngân hàng : làm lệnh thanh toán và mua ngoại tệ online

- Nộp tờ khai thuế hàng quý, năm. Cập nhật các chính sách thay đổi thường xuyên của thuế và làm việc khi có yêu cầu.

- Quản lý, xây dựng phòng kế toán

Địa điểm làm việc: LK 2-02 khu nhà ở thấp tầng TT1, KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm làm việc