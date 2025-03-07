Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA làm việc tại Long An thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô A10 - A11 - A12 - A13 đường số 1, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

- Tổng hợp và báo cáo thuyết minh các Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Thực hiện tiếp nhận triển khai thông tin, biểu mẫu của Kế hoạch Sản xuất;

- Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Sản xuất

- Tổng hợp, phân tích và xây dựng kế hoạch hoạt động của bộ phận và kiểm soát việc thực hiện theo kế hoạch đề ra

- Tổng hợp, báo cáo cho Ban Lãnh đạo các vấn đề liên quan

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, phụ cấp

Phụ cấp: Cơm tại công ty, Chuyên cần …

Được thưởng lương tháng 13, nghỉ Lễ, Tết, đảm bảo đúng theo quy định của Cty.

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đúng theo quy định của pháp luật

Được chăm sóc sức khỏe định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động.

Được tham gia tổ chức Công Đoàn, được sinh hoạt vui chơi giải trí, trong môi trường thân thiện và lành mạnh

Ngoài ra còn được tham gia chuyến du lịch hàng năm do Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc Cty tổ chức.

