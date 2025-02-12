Tuyển Nhân viên Kế hoạch NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cụm Công nghiệp Tú Phương, Đường Nguyễn Văn Quá, xã Lợi Bình Nhơn, Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhập và lập kế hoạch giao hàng theo lệnh giao hàng
Triển khai và giám sát kế hoạch Xuất - Nhập hàng
+ Lên kế hoạch làm lệnh xuất hàng cho các lệnh giao hàng gửi các bộ phận có liên quan
+ Theo dõi tiến độ hàng nhập kho để tương tác với đơn vị vận tải
Hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán chi phí
Làm lệnh sản xuất, lệnh mẫu và triển khai, theo dõi tiến độ
+ Căn cứ lệnh giao hàng, lệnh mẫu để phát hành lệnh sản xuất, lệnh mẫu.
+ Theo dõi tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, lệnh mẫu để xử lý vào các lệnh sản xuất mới
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh, thương mại...
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương >1 năm
Có kiến thức về giao vận, XNK, logistics
Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở các công ty sản xuất và thương mại.

Tại NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận từ 8 - 10 triệu
BHXH, BHYT, BHYT theo luật lao động
Bảo hiểm con người
Xem xét nâng lương hàng năm, Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13.
Du lịch nghỉ mát, Year End Party
Các chế độ, chương trình tổ chức quan tâm đến con em người lao động (01/06, Trung thu, khuyến học), thăm hỏi tứ thân phụ mẫu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Tú Phương, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

