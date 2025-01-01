Tuyển Nhân viên Kế hoạch FIT COSMETICS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch FIT COSMETICS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

FIT COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
FIT COSMETICS

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại FIT COSMETICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch mua mua nguyên liệu ( hóa chất, hương...), bao bì ( chai, tem nhãn ... ) và POSM theo năm
- Tiếp nhận, điều hành hoạt động theo đúng định hướng OGSM của Phòng Cung ứng
- Triển khai mua nguyên liệu, bao bì theo kế hoạch sản xuất quý, tháng
- Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với NCC lên kế hoạch nhập hàng
- Kết hợp chặt chẽ với Marketing, R&D và QC để mua đúng chủng loại nguyên liệu, bao bì đã được phê duyệt.
- Theo dõi và kiểm soát đơn đặt hàng theo đúng timeline.
- Thường xuyên nghiên cứu thị trường để có thể mua với mức giá hợp lý nhất, lên kế hoạch mua dự trữ hàng khi có giá tốt.
- Xây dựng hệ thống NCC uy tín, chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về kế hoạch và thu mua nguyên vật liệu cho Công ty sản xuất (ưu tiên ngành Hóa mỹ phẩm). Có đam mê công việc thu mua, luôn hướng đến khách hàng và tạo ra kết quả tốt nhất.
Chăm chỉ, tỉ mỉ, có thể hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.
Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Có kiến thức về kỹ thuật là điểm cộng.
Làm việc tại KCN Tân Đức - Long An

Tại FIT COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh - thỏa thuận theo năng lực;
- Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam;
- Nghỉ lễ tết theo quy định;
- Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến;
- Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty;
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FIT COSMETICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FIT COSMETICS

FIT COSMETICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

