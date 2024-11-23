Tuyển Kế toán VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa (lập phiếu xuất nhập kho, cập nhật phần mềm,...)
Thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ và đột xuất
Thực hiện các báo cáo tồn kho Lưu trữ dữ liệu và hồ sơ kho
Theo dõi các công việc hành chính kho, theo dõi an toàn kho, PCCC,...
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của kho
Báo cáo công việc hàng tháng/quý/năm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, QTKD,...
Kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 năm
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất, nhà máy sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, quản lý kho
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,
Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...
Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất