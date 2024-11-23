Tuyển Kế toán VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa (lập phiếu xuất nhập kho, cập nhật phần mềm,...)

Thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ và đột xuất

Thực hiện các báo cáo tồn kho Lưu trữ dữ liệu và hồ sơ kho

Theo dõi các công việc hành chính kho, theo dõi an toàn kho, PCCC,...

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của kho

Báo cáo công việc hàng tháng/quý/năm

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, QTKD,...

Kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 năm

Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất, nhà máy sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, quản lý kho

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,

Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

