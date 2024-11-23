Tuyển Kế toán VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa (lập phiếu xuất nhập kho, cập nhật phần mềm,...)
Thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ và đột xuất
Thực hiện các báo cáo tồn kho Lưu trữ dữ liệu và hồ sơ kho
Theo dõi các công việc hành chính kho, theo dõi an toàn kho, PCCC,...
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của kho
Báo cáo công việc hàng tháng/quý/năm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, QTKD,...
Kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 năm
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất, nhà máy sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, quản lý kho
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,
Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...
Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI