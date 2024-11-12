Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Theo dõi và quản lý công nợ;
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.
Độ tuổi: SN 1985 -1996
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc; Hoà đồng và có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Đào tạo
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Nguyễn Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

