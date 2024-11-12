Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Theo dõi và quản lý công nợ;

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán;

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.

Độ tuổi: SN 1985 -1996

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc; Hoà đồng và có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Đào tạo

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm

