Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Theo dõi và quản lý công nợ;
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.
Độ tuổi: SN 1985 -1996
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc; Hoà đồng và có khả năng làm việc nhóm
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.
Độ tuổi: SN 1985 -1996
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc; Hoà đồng và có khả năng làm việc nhóm
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Đào tạo
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Đào tạo
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI