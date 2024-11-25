Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: KCN Phước Đông, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Hạch toán kế toán nội bộ tại Việt Nam cho công ty con tại Campuchia

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán liên quan, hoặc ngành ngôn ngữ Campuchia
2.Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng liên quan
3.Giao tiếp thành thạo tiếng Campuchia
4.Làm việc có tổ chức, có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và khả năng giải quyết công việc một cách độc lập
5.Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.
6.Sức khỏe tốt;
7.Có ý thức, phẩm chất đạo đức tốt;
8.Có nguyên tắc vững vàng, cẩn thận tỉ mỉ, tư duy rõ ràng.

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Kí túc xá nhân viên (trang bị máy lạnh, nệm, tủ lạnh)
- Chuyến xe về TP.HCM vào cuối tuần
- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp giao thông 300.000 VNĐ/tháng
- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày
- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm
- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài
- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm
- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty
- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể
- Phát quà vào các dịp lễ tết
- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại
- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-1...41-20a, đường D11, KCN phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

