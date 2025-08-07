Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12, Đường Louis XVI, Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Huyện Thường Tín

Kế toán tổng hợp

- Tổng hợp số liệu liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Nhà máy SX, bao gồm nhập – xuất kho, chi phí sản xuất, nguyên vật liệu và thành phẩm.

- Kiểm soát tình hình tồn kho, phối hợp với các bộ phận kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu

- Quản lý công nợ của nhà cung cấp và khách hàng liên quan đến Nhà máy, kiểm soát các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và lưu trữ hàng hóa.

- Lập báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, quý và năm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất, gia công: hàng tồn kho, phân bổ chi phí sản xuất, nguyên vật liệu phụ và lợi nhuận của hoạt động sản xuất gia công tại nhà máy.

- Quản lý, phân bổ chi phí sản xuất, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định trong kho.

- Quản lý, tổ chức lưu trữ các chứng từ, hồ sơ, giấy tờ kế toán liên quan đến Nhà máy sản xuất

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

- Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất công nghiệp hoặc nhà máy.

- Độ tuổi: 25-40

- Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: word, excel

- Có trách nhiệm trong công việc và bảo mật thông tin

- Cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company - Quyền Lợi

Thu nhập: 15-20tr

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Team building/ du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

