Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAO VÀNG CERAMICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KHU CÔNG NGHIỆP LẠI YÊN , Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Phụ trách phòng kế toán, Kiểm tra, hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán .

- Phụ trách phần thuế ( làm các báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý )

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nhiệt tình công việc, ý thức kỉ luật cao.

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên khối ngành kinh kế.

+ kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương,

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAO VÀNG CERAMICS Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30 chiều 13h-17h. 26 ngày công / tháng.

+ Thu nhập: 12-16tr/ tháng

+ Thưởng tháng lương 13 ( theo thời gian làm việc và hiệu quả công việc )

+ đầy đủ chế độ như : sinh nhật, lễ tết, ngày kỷ niệm ....

- Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước ( Sau 1 tháng làm việc nếu xác định gắn bó lâu dài với Công Ty ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAO VÀNG CERAMICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin