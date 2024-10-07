Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH DOOSAN ELECTRO-MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: CÔNG TY TNHH DOOSAN ELECTRO - MATERIALS VIỆT NAM, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lưu trữ hồ sơ tài chính: Duy trì hồ sơ tài chính chính xác, bao gồm các khoản phải trả, các khoản phải thu, bảng lương và các bút toán sổ cái chung.

- Báo cáo tài chính: Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đảm bảo nộp kịp thời cho ban lãnh đạo.

- Đối chiếu: Thực hiện đối chiếu thường xuyên các báo cáo ngân hàng và tài khoản để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của số liệu tài chính.

- Lập ngân sách: Hỗ trợ chuẩn bị và giám sát ngân sách, cung cấp thông tin chuyên sâu và đề xuất khi cần thiết.

- Tuân thủ: Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và chuẩn mực kế toán, kế toán IFRS.

- Hỗ trợ kiểm toán: Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và bên ngoài, cung cấp tài liệu và giải trình cần thiết theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân về Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán hoặc đảm nhiệm vị trí tương tự.

- Thành thạo SAP và Microsoft Excel.

- Am hiểu các nguyên tắc kế toán và các quy định tài chính.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.

- Định hướng chi tiết với khả năng tổ chức mạnh mẽ.

- Thông thạo tiếng Anh/tiếng Hàn.

Tại CÔNG TY TNHH DOOSAN ELECTRO-MATERIALS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hiệu xuất làm việc

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm PVI

- Cung cấp Laptop, Màn hình

- Đầy đủ chế độ: Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi,..

- Môi trường làm việc năng động.

- Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOOSAN ELECTRO-MATERIALS VIỆT NAM

