Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Newhope Hà Nội- chi nhánh Hải Phòng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: kho thuộc Công ty TNHH thương mại Thái Hưng,Thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho.

Báo cáo tình trạng hàng tồn kho định kỳ cho quản lý.

Vệ sinh và bảo quản kho sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nắm vững các nguyên tắc quản lý kho là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Newhope Hà Nội- chi nhánh Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Newhope Hà Nội- chi nhánh Hải Phòng

