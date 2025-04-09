Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIỆT NAM TẠI MIỀN BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Gia Lâm, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách hiệu quả và khoa học.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ và đột xuất, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng.

Nhận hàng, xuất hàng theo đúng quy trình, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt.

Phân loại hàng hóa theo chủng loại, mã hàng, hạn sử dụng (nếu có).

Thực hiện các công việc khác liên quan đến quản lý kho theo sự phân công của quản lý.

Báo cáo tình trạng hàng hóa, tồn kho định kỳ cho quản lý.

Vận chuyển hàng hóa nội bộ trong kho (nếu cần thiết).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên kho.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt, khả năng chịu được áp lực công việc.

Thành thạo các nghiệp vụ quản lý kho: nhập xuất tồn, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa.

Nắm vững các quy trình quản lý kho, bảo quản hàng hóa.

Khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế (ví dụ: Excel, phần mềm quản lý kho chuyên dụng).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIỆT NAM TẠI MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIỆT NAM TẠI MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.