Tuyển Nhân viên kho Công ty CP chế tạo thiết bị điện lực Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP chế tạo thiết bị điện lực Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty CP chế tạo thiết bị điện lực Hà Nội

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa khi vào kho.
Quản lý hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và dễ dàng tìm kiếm.
Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận và xuất kho.
Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.
Thực hiện các công việc xuất nhập kho theo đúng quy trình.
Đảm bảo an toàn hàng hóa trong kho, tránh hư hỏng, thất lạc.
Báo cáo tình hình hàng hóa trong kho cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng máy tính cơ bản.
Nắm vững các nguyên tắc quản lý kho là một lợi thế.
Có hiểu biết về các loại hàng hóa trong lĩnh vực sản xuất, điện tử/điện lạnh hoặc nông nghiệp là một lợi thế.

Tại Công ty CP chế tạo thiết bị điện lực Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP chế tạo thiết bị điện lực Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 36 đường D4 KDC Jamona City phường Phú Thuận quận 7 TPHCM

