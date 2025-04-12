Tuyển Nhân viên kho HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

HAPAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
HAPAS VIỆT NAM

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HAPAS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 69, Đường Hữu Nghị, Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện đóng gói sản phẩm theo đơn hàng đảm bảo đúng số lượng, mẫu mã và chất lượng.
Kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi đóng gói để tránh lỗi hoặc hư hỏng.
Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, đảm bảo quy trình đóng hàng diễn ra nhanh chóng, chính xác.
Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa định kỳ tại kho.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng tiến độ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Những điều bạn cần có để đáp ứng vị trí này
Giới tính: Nam, Nữ từ 18 - 30 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng có kinh nghiệm làm kho vận là một lợi thế
Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho hàng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Chúng mình sử dụng 100% công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, vì vậy bạn cần yêu công nghệ và luôn nhanh nhạy trong việc tối ưu các công cụ và quy trình làm việc.
Chúng mình trách nhiệm và hết mình với mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu công ty.
Chúng mình học hỏi không ngừng để nâng cao giá trị bản thân cũng như giá trị doanh nghiệp.

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10M + Thưởng KPIs
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Review tăng lương 6 tháng/lần.
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)
Chính sách mua hàng nội bộ.
Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người \"nói với nhau\", không phải là \"nói về nhau\". HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.
Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.
Du lịch công ty.
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.
Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HAPAS VIỆT NAM

HAPAS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

