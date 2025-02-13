Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 263,Khu TĐC tổ 27,Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng ,Việt Nam, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho.
• Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhập và xuất kho.
• Lập báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày, tuần, tháng.
• Sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trong kho theo yêu cầu.
• Giữ vệ sinh và bảo quản kho sạch sẽ, an toàn.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
• Phối hợp với nhân viên kinh doanh về vấn đề hàng hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại kho, am hiểu về công tác quản lý kho.
• Trung thực, có trách nhiệm với công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
• Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định.
• Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến.
• Các phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 263,Khu TĐC tổ 27, Phường Vĩnh Niệm,Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng ,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

