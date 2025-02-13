Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 263,Khu TĐC tổ 27,Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng ,Việt Nam, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho.

• Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhập và xuất kho.

• Lập báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày, tuần, tháng.

• Sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trong kho theo yêu cầu.

• Giữ vệ sinh và bảo quản kho sạch sẽ, an toàn.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

• Phối hợp với nhân viên kinh doanh về vấn đề hàng hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận.

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại kho, am hiểu về công tác quản lý kho.

• Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

• Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định.

• Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến.

• Các phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.