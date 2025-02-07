Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tầng M

- Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với chuyên viên kỹ thuật để lên kế hoạch cấp phụ tùng, vật tư cho đội tàu
- Thống nhất về quy cách, số lượng vật tư cần cung cấp với các chuyên viên kỹ thuật
- Dựa vào danh sách các nhà cung ứng được phê duyệt để tiến hành gửi chào giá, đàm phán giá
- Sau khi nhận được báo giá của nhà cung cấp sẽ xây dựng Dự toán sơ bộ
- Tham khảo Lãnh đạo phòng vật tư nếu Dự toán có giá trị thấp; với những Dự toán có giá trị lớn, cần xin ý kiến của Lãnh đạo phòng Kỹ thuật hoặc Giám Đốc công ty
- Dựa vào lịch khai thác của tàu, cần lên kế hoạch cung cấp vật tư cho tàu tại các cảng thích hợp, thông báo kế hoạch cho chuyên viên Kỹ thuật phụ trách thông báo cho tàu
- Liên hệ với các đơn vị dịch vụ để vận chuyển vật tư nếu tàu ở các cảng nước ngoài
- Cập nhật, theo dõi lượng vật tư đã cấp và tiêu thụ cho từng tàu
- Kiểm soát chi phí cung cấp vật tư tiêu hao cho từng tàu
- Phối hợp với phòng kế toán để hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các đơn vị cung ứng theo như Hợp đồng
* Vui lòng apply CV song ngữ Anh Việt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung:

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5 TN Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

