Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An
- Hải Phòng: Tầng M
- Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với chuyên viên kỹ thuật để lên kế hoạch cấp phụ tùng, vật tư cho đội tàu
- Thống nhất về quy cách, số lượng vật tư cần cung cấp với các chuyên viên kỹ thuật
- Dựa vào danh sách các nhà cung ứng được phê duyệt để tiến hành gửi chào giá, đàm phán giá
- Sau khi nhận được báo giá của nhà cung cấp sẽ xây dựng Dự toán sơ bộ
- Tham khảo Lãnh đạo phòng vật tư nếu Dự toán có giá trị thấp; với những Dự toán có giá trị lớn, cần xin ý kiến của Lãnh đạo phòng Kỹ thuật hoặc Giám Đốc công ty
- Dựa vào lịch khai thác của tàu, cần lên kế hoạch cung cấp vật tư cho tàu tại các cảng thích hợp, thông báo kế hoạch cho chuyên viên Kỹ thuật phụ trách thông báo cho tàu
- Liên hệ với các đơn vị dịch vụ để vận chuyển vật tư nếu tàu ở các cảng nước ngoài
- Cập nhật, theo dõi lượng vật tư đã cấp và tiêu thụ cho từng tàu
- Kiểm soát chi phí cung cấp vật tư tiêu hao cho từng tàu
- Phối hợp với phòng kế toán để hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các đơn vị cung ứng theo như Hợp đồng
* Vui lòng apply CV song ngữ Anh Việt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An Thì Được Hưởng Những Gì
