Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2/173 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa mua về

2. Công tác phân loại, sắp xếp và bảo quản hàng hóa lưu kho

3. Công tác thực hiện thủ tục cấp phát hàng hóa

4. Công tác lập, cập nhật và báo cáo các số liệu nhập xuất tồn kho

5. Các công việc khác theo phân công của Trưởng kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

1. Trình độ học vấn

2. Kiến thức và kỹ năng:

2. Kiến thức và kỹ năng

- Nắm vững các nguyên tắc, trình tự và thủ tục quản lý kho.

- Kiến thức cơ bản về vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Khả năng làm việc với các số liệu và tính toán tốt.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm quản lý kho.

3. Kinh nghiệm có kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm tài chính kế toán , hoặc quản lý và cấp phát vật tư.

3. Kinh nghiệm

4. Tố chất cá nhân:

4. Tố chất cá nhân

- Có khả năng làm việc độc lập, cần mẫn và chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chi tiết và chính xác.

- Có khả năng đi làm ca đêm & nghỉ luôn phiên ( ca làm việc 12 h/ nghỉ 24h => 1 tháng làm 20-22 công)

- Sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.

5. Ưu tiên : Ứng viên biết sử dụng các phân hệ của phần mềm Kế toán hoặc hộ khẩu Ngô Quyền Hải Phòng

5. Ưu tiên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động.

Được hỗ trợ các phương tiện, trang bị và chi phí cần thiết để thực hiện công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo, luôn ghi nhận khả năng và sự đóng góp của mỗi cá nhân và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.

Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty (thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, thăm quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, giải thưởng cuối năm...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin