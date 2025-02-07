Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 1.19 - KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Quận Đồ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập các báo biểu vật liệu vào máy tính

Theo dõi, sắp xếp, hàng hoá trong kho

Kiểm kê hàng hoá trong kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm được đào từ đầu

Biết sử dụng máy tính

Tuổi từ 18 đến 40

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn

Đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hiểm sức khoẻ 24/24, lương tháng thứ 13, kỷ niệm ngày vào công ty, các ngày lễ khác,...

Công ty mới thành lập, môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến, hàng năm có chế độ đào tạo hàng năm

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

