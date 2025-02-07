Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô 1.19
- KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Quận Đồ Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập các báo biểu vật liệu vào máy tính
Theo dõi, sắp xếp, hàng hoá trong kho
Kiểm kê hàng hoá trong kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm được đào từ đầu
Biết sử dụng máy tính
Tuổi từ 18 đến 40
Biết sử dụng máy tính
Tuổi từ 18 đến 40
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận hấp dẫn
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hiểm sức khoẻ 24/24, lương tháng thứ 13, kỷ niệm ngày vào công ty, các ngày lễ khác,...
Công ty mới thành lập, môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến, hàng năm có chế độ đào tạo hàng năm
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng con người.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hiểm sức khoẻ 24/24, lương tháng thứ 13, kỷ niệm ngày vào công ty, các ngày lễ khác,...
Công ty mới thành lập, môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến, hàng năm có chế độ đào tạo hàng năm
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng con người.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI