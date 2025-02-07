Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 1.19

- KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Quận Đồ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập các báo biểu vật liệu vào máy tính
Theo dõi, sắp xếp, hàng hoá trong kho
Kiểm kê hàng hoá trong kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm được đào từ đầu
Biết sử dụng máy tính
Tuổi từ 18 đến 40

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hiểm sức khoẻ 24/24, lương tháng thứ 13, kỷ niệm ngày vào công ty, các ngày lễ khác,...
Công ty mới thành lập, môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến, hàng năm có chế độ đào tạo hàng năm
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất L1.19 khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

