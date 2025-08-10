Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Liên hệ khách hàng để nhận hóa đơn, chứng từ, xuất hóa đơn cho khách khi có yêu cầu.

• Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành, quản lý tồn kho.

• Tính và chi lương, thưởng.

• Quản lý và theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu (AR), phải trả (AP); phối hợp đôn đốc thu hồi nợ, quản lý doanh thu, chi phí.

• Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

• Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn tất sổ sách kế toán, thực hiện hạch toán kế toán.

• Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

• Làm việc với bên dịch vụ thuế: Chuẩn bị số liệu, báo cáo và chứng từ đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của bên dịch vụ thuế.

• Tham mưu cho ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến kế toán, sổ sách.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên tại các công ty sản xuất, thương mại.

• Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến thuế, kế toán.

• Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.

• Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

• Chủ động, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, nghỉ 12 ngày phép năm.

Team building, hoạt động gắn kết nhân viên định kỳ tháng/ quý/ năm.

Cơ hội thăng tiến cao lên trưởng nhóm, trưởng phòng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Thưởng thâm niên, xét tăng lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS

