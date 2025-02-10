Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh năm 2025, Công ty chúng tôi cần tuyển 02TRƯỜNG KHO làm việc : 01 Hải Phòng + 01 Đồng Nai

- Công tác hoạch định, tổ chức và quản lý công việc của tổng kho

- Công tác quản trị hàng hóa tồn kho

- Công tác kiểm soát các hoạt động điều phối, vận chuyển và giao hàng

- Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc vận hành sản xuất

- Công tác giám sát các hoạt động vận hành sản xuất

- Công tác tổng hợp, phân tích và báo cáo về kết quả hoạt động của tổng kho

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên