Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông
- Hải Phòng: 2/201, đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh năm 2025, Công ty chúng tôi cần tuyển 02TRƯỜNG KHO làm việc : 01 Hải Phòng + 01 Đồng Nai
01 Hải Phòng + 01 Đồng Nai
- Công tác hoạch định, tổ chức và quản lý công việc của tổng kho
- Công tác quản trị hàng hóa tồn kho
- Công tác kiểm soát các hoạt động điều phối, vận chuyển và giao hàng
- Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc vận hành sản xuất
- Công tác giám sát các hoạt động vận hành sản xuất
- Công tác tổng hợp, phân tích và báo cáo về kết quả hoạt động của tổng kho
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc liên quan đến quản lý vận tải, kho bãi, xuất nhập hàng, hệ thống dẫn nhựa đường, xăng dầu, cơ khí chế tạo....
Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI