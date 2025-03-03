Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Nhà máy Honda - Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Tháo dỡ kiện lấy phụ tùng xếp lên xe đẩy, hộp đựng sau đó di chuyển đến các vị trí để phụ tùng.

- Kiểm tra số kiện, số lô, số lot trên nhãn mác dán ngoài case.

- Kiểm tra của phụ tùng khi mở kiện ( không cong vênh, gãy vỡ, trầy xước, gỉ, bẩn biến dạng .v.v..)

- Kiểm tra mã số, số lượng, chủng loại.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý kho và Giám đốc giao.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu giới tính: Nam

- Hiểu biết, có kinh nghiệm làm việc tại kho là lợi thế.

- Yêu cầu độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên

- Cẩn thận, chăm chỉ, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 – 10 triệu theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, lương tháng 13

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao .

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Trợ cấp ăn trưa; trang phục.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Cơ hội làm việc với các chuyên gia từ Công ty Honda

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin