Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Nhà máy Honda
- Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Tháo dỡ kiện lấy phụ tùng xếp lên xe đẩy, hộp đựng sau đó di chuyển đến các vị trí để phụ tùng.
- Kiểm tra số kiện, số lô, số lot trên nhãn mác dán ngoài case.
- Kiểm tra của phụ tùng khi mở kiện ( không cong vênh, gãy vỡ, trầy xước, gỉ, bẩn biến dạng .v.v..)
- Kiểm tra mã số, số lượng, chủng loại.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý kho và Giám đốc giao.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu giới tính: Nam
- Hiểu biết, có kinh nghiệm làm việc tại kho là lợi thế.
- Yêu cầu độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên
- Cẩn thận, chăm chỉ, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;
- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 9 – 10 triệu theo năng lực
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, lương tháng 13
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao .
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Trợ cấp ăn trưa; trang phục.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Cơ hội làm việc với các chuyên gia từ Công ty Honda
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
