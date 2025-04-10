Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TOYOTA PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: 233 Hùng Vương, Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên, TP Tuy Hoà, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc cấp phát các vật tư, phụ tùng theo phiếu yêu cầu phụ tùng nhanh chóng và chính xác. Tiến hành xuất kho đầy đủ trên phần mềm Dịch vụ ( Tmss, Cyber … )

Cung cấp thông tin về phụ tùng có sẵn hoặc phải đặt hàng, tiến độ giao nhận hàng cho CVDV.

Kiểm tra tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng dự trữ kho, phục vụ cho dịch vụ sửa chữa.

Nhập hàng theo đúng số lượng và chất lượng.

Đảm bảo việc cấp phát vật tư luôn chính xác về số lượng, chất lượt, chủng loại.

Báo cáo kịp thời phụ tùng nhận lại không đúng loại hoặc hư hỏng.

Lưu giữ các hồ sơ liên quan tới phụ tùng, vật tư.

Đảm bảo số số liệu nhập vào phần mềm của bộ phận Kế toán chính xác, kịp thời theo đúng qui định.

Phối hợp với TPDV, Trưởng BP PT, BP Kế toán … tiến hành kiểm kho định kỳ.

Bảo đảm khu vực làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp.

Bảo đảm tuân thủ tốt các qui định về an toàn lao động và môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp Trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô hoặc tài chính kế toán, các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức chung về ôtô và hệ thống mã, tra mã phụ tùng.

Có khả năng lập báo cáo

2 năm trong thủ kho trong ngành ô tô

Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA PHÚ YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động

Được cấp đồng phục hàng năm và vật dụng phục vụ công việc

Được đóng các BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và Toyota Việt Nam

Được hưởng các chế độ thưởng Lễ, Tết hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA PHÚ YÊN

