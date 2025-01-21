Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 179B Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc (Xí nghiệp Sông Thu), Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Sắp xếp kho bãi theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Vệ sinh kho, hàng hóa trưng bày.

Soạn hàng hóa, lắp đặt thành phẩm theo đơn hàng để đi giao.

Kiểm tra hàng hóa lên xe đi giao đủ số lượng và đúng mã trên đơn hàng. Kiểm tra kỹ hàng có bị lỗi trước khi chất lên xe.

Liên hệ hẹn khách thời gian giao hàng, ghép đơn, gọi xe, tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển.

Bốc xếp hàng hóa lên xe tải và xuống hàng tận nơi tại nhà khách.

Bố trí nội thất tại nhà khách theo yêu cầu, bàn giao và thu tiền.

Bảo hành, bảo trì các vấn đề về sản phẩm theo yêu cầu từ hotline.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam < 30 tuổi.

Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00 các ngày trong tuần.

Tháo vác, năng động, cẩn thận, chịu khó, sức khỏe tốt.

Biết tháo lắp, khoan/ bắn vít cơ bản, sửa chữa vặt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 + Tips khi giao hàng cho khách.

Thời gian thử việc: 01 tháng.

Thưởng theo năng suất làm việc và doanh số chi nhánh.

Lương tháng 13 + các khoản thưởng sinh nhật, lễ tết, ...

Phụ cấp xăng xe.

Môi trường năng động, thoải mái, không gò bó.

Đồng phục công ty.

Được nghỉ 04 ngày/ tháng

BHXH nếu làm lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE

