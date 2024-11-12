Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 194 Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Giám sát chất lượng dịch vụ theo quy trinh đã được ban hành

- Giám sát vận hành kinh doanh: tư vấn Dịch vụ, chăm sóc khách hàng trước/trong/sau Dịch vụ…

- Giám sát chất lượng phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn

- Giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng

- Thẩm định & giám sát Quy trình, tiêu chuẩn vận hành (Sử dụng VTTH, trang thiết bị...)

- Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng, tư vấn thuyết phục, chăm chỉ, hoạt ngôn, giao tiếp tốt. Có thể làm việc tuần nghỉ 1 ngày.

- Kỹ năng tin học văn phòng, excel, từng sử dụng hệ thống CRM

- Ưu tiên Đã có kinh nghiệm Dịch vụ khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ trong ngành Spa/ Thẩm mỹ/ Làm đẹp.

- Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và kỉ luật tốt.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...

Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...

Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...

Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

