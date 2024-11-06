Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng tiềm năng của công ty qua page hoặc lãnh đạo công ty cung cấp có nhu cầu về thiết kế - sản xuất - thi công nội thất các dự án: văn phòng, biệt thự, nhà ở, căn hộ, shop, spa, thẩm mỹ viện, showroom, cửa hàng, nhà hàng, ...

- Phối hợp cùng bộ phận thiết kế để gặp gỡ, khảo sát, đo đạc, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận khác để lên báo giá thiết kế - sản xuất - thi công nội thất gửi khách hàng. Xúc tiến kí hợp đồng với khách hàng.

- Quản lí mối quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện công trình cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ có khả năng giao tiếp tốt, đam mê lĩnh vực kinh doanh nội thất

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale trong ngành thiết kế thi công nội thất

- Ưu tiên có kiến thức bao quát trong lĩnh vực nội thất (Phong cách thiết kế, nguyên vật liệu....) để tư vấn cho khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân từ 12 đến 30 triệu/tháng, không giới hạn tùy theo khả năng.

Lương cứng từ 7-10tr +Hoa hồng 1-5% + thưởng nóng.

Thử việc 1 tháng.

Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng theo tháng, thưởng theo quý, thưởng cả team.

Được đào tạo cầm tay chỉ việc, tăng lương theo năng lực;

Chính sách BHXH, lương tháng 13, sinh nhật, du lịch và phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin