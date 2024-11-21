Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 31 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng tại khu vực thị trường được giao
- Tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng tập KH.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có khả năng tư duy, sắp xếp công việc hiệu quả, quản lý thời gian tốt.
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
+ Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm

Tại Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Là nhân viên kinh doanh trực thuộc nhà máy nhôm PMA, là thương hiệu uy tín cao trong ngành, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi rõ ràng
- Thu nhập (Lương cơ bản + KPI doanh thu bán hàng): 10 - 30tr
- Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng
- Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc.
- Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp điện thoại, xăng xe tùy từng vị trí
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 lô A22-NV10 (Khu A) Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – GELEXIMCO, xã An Khánh – H. Hoài Đức – TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

