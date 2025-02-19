Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương và hoa hồng không giới hạn Tham gia BHXH khi ký Hợp đồng lao động chính thức Thưởng tháng lương 13, nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến cao, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ trực tiếp khi khách hàng đến xem trực tiếp

Trực truyền thông: hotline, fanpae, website nhanh chóng trả lời và tư vấn cho khách hàng

Cập nhật dữ liệu khách hàng trên nguồn truyền thông

Chủ động tìm kiếm các khách hàng tiềm năng (mối quan hệ, cộng tác viên, giới thiệu)

Lên phương án bán hàng, quảng cáo sản phẩm trên các kênh môi giới, các trang có phí và không phí, liên hệ thông tin với các đơn vị cung cấp. Chủ động đăng tin trên trang miễn phí, rà soát nhận thông tin trên các trang có phí để triển khai.

Chăm sóc, tạo lập và duy trì tốt quan hệ với khách hàng hiện có

Theo dõi tiến dộ thanh toán & đề xuất hóa đơn cho khách hàng

Điều tra thị trường & đối thủ cạnh tranh

Hỗ trợ khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ & Tiếp nhận giải quyết khiếu nại khách hàng 2

Công tác vận hành: Hỗ trợ khách hàng dịch vụ khi cần thiết, Kết hợp vận hành décor lại không gian, văn phòng

Phối hợp công việc với các bộ phận

Thực hiện chế độ báo cáo và các công việc được giao theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Chuyên môn về Kinh tế thương mại, Marketing,... và có kinh nghiệm kinh doanh & chăm sóc khách hàng

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng anh giao tiếp khá

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Làm việc độc lập và Làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

