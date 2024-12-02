Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 39 Trương Công Hy, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và cung cấp dịch vụ của công ty tới khách hàng (hoạt động chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế sáng tạo, tiếp thị và quảng cáo...).

Tìm kiếm khách hàng online qua các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiktok,...)

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Nhanh nhẹn và chủ động trong công việc

Thực hiện các công việc được giao khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Đại học trở lên

– Ưu tiên: Các ứng viên mới ra trường,

- Có kinh nghiệm Tư Vấn/Bán Hàng/CSKH từ 3 tháng trở lên

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm, có chương trình đào tạo riêng cho Nhân viên mới tại Vị trí Sales & Marketing. Có Leader hướng dẫn và đào tạo.

– Thời gian thử việc 1 tháng.

– Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Lương cứng + Hoa Hồng doanh thu + Thưởng).

– Quy định thăng tiến rõ ràng, tăng lương định kỳ 3 - 6 tháng 1 lần.

– Đóng BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

– Nghĩ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation

