Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 39 Trương Công Hy, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu và cung cấp dịch vụ của công ty tới khách hàng (hoạt động chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế sáng tạo, tiếp thị và quảng cáo...).
Tìm kiếm khách hàng online qua các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiktok,...)
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
Nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
Thực hiện các công việc được giao khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Trình độ: Đại học trở lên
– Ưu tiên: Các ứng viên mới ra trường,
- Có kinh nghiệm Tư Vấn/Bán Hàng/CSKH từ 3 tháng trở lên
– Ưu tiên: Các ứng viên mới ra trường,
- Có kinh nghiệm Tư Vấn/Bán Hàng/CSKH từ 3 tháng trở lên
Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
– Không yêu cầu kinh nghiệm, có chương trình đào tạo riêng cho Nhân viên mới tại Vị trí Sales & Marketing. Có Leader hướng dẫn và đào tạo.
– Thời gian thử việc 1 tháng.
– Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Lương cứng + Hoa Hồng doanh thu + Thưởng).
– Quy định thăng tiến rõ ràng, tăng lương định kỳ 3 - 6 tháng 1 lần.
– Đóng BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
– Nghĩ lễ theo quy định của nhà nước.
– Thời gian thử việc 1 tháng.
– Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Lương cứng + Hoa Hồng doanh thu + Thưởng).
– Quy định thăng tiến rõ ràng, tăng lương định kỳ 3 - 6 tháng 1 lần.
– Đóng BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
– Nghĩ lễ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Carmen Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI