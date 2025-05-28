Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn XD và thương mại TQT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK7 - 9, KĐT Athenafulland Đại Kim - Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

1. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm Đèn chiếu sáng, bảo ôn...

2. Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, báo giá hàng hóa; tư vấn, thương lượng, đàm phán ký kết hợp với Khách hàng. Phối hợp với các bộ phận để xử lý kịp thời phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng, lắp đặt hàng hóa

3. Thuyết trình về sản phẩm cho các Chủ đầu tư/ đơn vị tư vấn/ tổng thầu

4. Duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác đại lý.

5. Giám sát thi công lắp đặt sản phẩm, hậu mãi, bảo hành sản phẩm

6. Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng

Yêu Cầu Công Việc

1. Bằng cấp,Chứng chỉ Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng( Chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật)

2. Kinh nghiệm Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công việc tương tự/ ưu tiên đã từng bán hàng vật tư thiết bị trong xây dựng

3. Kiến thức/ Kỹ năng

- Kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhanh nhẹn, thấu hiểu tâm lý khách hàng

- Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng

- Biết đọc bản vẽ và sử dụng được phần mềm Autocad; sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

Tại Công ty cổ phần tư vấn XD và thương mại TQT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10 -15 triệu đồng/ tháng + doanh thu

- Thưởng đạt doanh thu/ chỉ tiêu năm; và lương tháng 13++

- Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm; thưởng thành tích, sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

- Lương tăng theo năng lực

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

- Được tào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, du lịch hàng năm theo quy định...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn XD và thương mại TQT

