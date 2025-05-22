Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22, đường 2.3 KDT Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Kinh Doanh các thiết bị điện công nghiệp: tủ bảng điện trung thế, hạ thế, ....

- Duy trì, chăm sóc những quan hệ kinh doanh hiện có, khai thác, tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, phát triển thị trường mới

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng.

- Lên dự thảo hợp đồng, chuyển giám đốc xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng và lập thủ tục ký kết hợp đồng

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc hợp đồng: các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

- Nhận và xử lý các khiếu nại của KH về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/ tháng/ quý theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Điện, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, hoặc các ngành tương đương

- Số năm kinh nghiệm: Ưu tiên từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

- Am hiểu về nghiệp vụ kinh doanh, biết Marketing là một lợi thế

Quyền Lợi

- Mức lương = lương cứng từ 7-12.000.000/tháng + Doanh số

- Đóng BHXH theo quy định

- Du lịch/nghỉ mát hàng năm, liên hoan, teambuilding,…

- Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định

- Phụ cấp ăn trưa, quà các ngày lễ/tết….

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển

