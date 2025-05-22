Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22, đường 2.3 KDT Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Kinh Doanh các thiết bị điện công nghiệp: tủ bảng điện trung thế, hạ thế, ....
- Duy trì, chăm sóc những quan hệ kinh doanh hiện có, khai thác, tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, phát triển thị trường mới
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng.
- Lên dự thảo hợp đồng, chuyển giám đốc xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng và lập thủ tục ký kết hợp đồng
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc hợp đồng: các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
- Nhận và xử lý các khiếu nại của KH về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/ tháng/ quý theo yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Điện, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, hoặc các ngành tương đương
- Số năm kinh nghiệm: Ưu tiên từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
- Am hiểu về nghiệp vụ kinh doanh, biết Marketing là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương = lương cứng từ 7-12.000.000/tháng + Doanh số
- Đóng BHXH theo quy định
- Du lịch/nghỉ mát hàng năm, liên hoan, teambuilding,…
- Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định
- Phụ cấp ăn trưa, quà các ngày lễ/tết….
- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12/135 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

