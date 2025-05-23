Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ E.A.S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 46, ngõ 139, đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu đi du học.

- Phối hợp với bộ phận tư vấn hồ sơ để lên lộ trình học tập, lựa chọn trường phù hợp với nguyện vọng và năng lực của học sinh/sinh viên.

- Chủ động phát triển thị trường: xây dựng và duy trì mối quan hệ

- Đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm tăng doanh số và ở rộng thị phần.

- Cập nhật kiến thức về các chương trình du học, chính sách visa, học bổng và thông tin từ các đối tác quốc tế.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực du học là một lợi thế

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên các bạn trẻ

- Ưu tiên các bạn nam biết lái xe

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ E.A.S Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h-17h30 ( làm việc 02 thứ 7/01 tháng)

- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm khi phỏng vấn (UP TO 25.000.000đ)

- Cơ hội được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm du học và kỹ năng tư vấn.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ E.A.S Group

