Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22

- BT2, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh sẽ phụ trách các khách hàng đang mua hàng tại Hà Nội và 1 số khách tại tỉnh lân cận cụ thể như sau:
Nhận thông tin của khách hàng từ Marketing để tư vấn sản phẩm, báo giá, chăm sóc đơn hàng.
Giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng cách thường xuyên thăm hỏi, nhanh chóng phản hồi những yêu cầu của khách hàng.
Tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong Khu vực phụ trách
Đề xuất được các chương trình khuyến mại thúc đẩy doanh số và doanh thu hàng tháng…
Chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc hoặc mục tiêu được giao.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23 trở lên
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các chuyên ngành Điện, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing…)
Kinh nghiệm làm NVKD ít nhất 2 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh các lĩnh vực: xây dựng, trang trí nội thất, mành rèm, thiết bị điện – smarthome, rèm tự động…
Ưu tiên ứng viên biết đọc bản vẽ CAD
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Khả năng tự học, chịu khó trao dồi kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm.
Thích nghi với công việc tốt và có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 9.000.000 vnd (trong đó có 3 triệu là lương hiệu suất xKPI)
Thu nhập : Lương CB + Doanh số + thưởng
Lương thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN theo quy định pháp luật.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cung cấp thiết bị làm việc : Máy tính, điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO

Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 101 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

