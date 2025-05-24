Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 - BT2, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh sẽ phụ trách các khách hàng đang mua hàng tại Hà Nội và 1 số khách tại tỉnh lân cận cụ thể như sau:

Nhận thông tin của khách hàng từ Marketing để tư vấn sản phẩm, báo giá, chăm sóc đơn hàng.

Giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng cách thường xuyên thăm hỏi, nhanh chóng phản hồi những yêu cầu của khách hàng.

Tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong Khu vực phụ trách

Đề xuất được các chương trình khuyến mại thúc đẩy doanh số và doanh thu hàng tháng…

Chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc hoặc mục tiêu được giao.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23 trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các chuyên ngành Điện, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing…)

Kinh nghiệm làm NVKD ít nhất 2 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh các lĩnh vực: xây dựng, trang trí nội thất, mành rèm, thiết bị điện – smarthome, rèm tự động…

Ưu tiên ứng viên biết đọc bản vẽ CAD

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Khả năng tự học, chịu khó trao dồi kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm.

Thích nghi với công việc tốt và có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 9.000.000 vnd (trong đó có 3 triệu là lương hiệu suất xKPI)

Thu nhập : Lương CB + Doanh số + thưởng

Lương thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN theo quy định pháp luật.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cung cấp thiết bị làm việc : Máy tính, điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất ANHY DECO

