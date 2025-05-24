Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 50 Triệu

Mức lương 11 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Ocean Park, tt. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 50 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bán hoặc mua bất động sản chuyển nhượng

Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, BĐS, Marketing.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt.

Chủ động, chịu khó, kiên trì trong việc liên hệ và xây dựng mạng lưới khách hàng.

Có hiểu biết về thị trường BĐS, đặc biệt là phân khúc Vinhomes là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: đóng BHXH, BHYT, BHTN,..

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết;

Khám sức khỏe định kỳ, team building hằng năm;

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp thuộc tập đoàn Vingroup.

Môi trường làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, văn minh.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Technopark – Gia Lâm – Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

