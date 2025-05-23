Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà văn phòng Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển trong nước và quốc tế
- Trao đổi, thương lượng các điều khoản hợp đồng, giá cả, thời gian giao hàng, soạn thảo hợp đồng theo nội dung thỏa thuận với khách hàng.
- Thường xuyên theo dõi, cung cấp các thông tin, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo tư vấn cho khách hàng và điều phối thực hiện việc vận chuyển hàng đúng quy trình và thủ tục để hạn chế phát sinh.
- Các công việc khác trong phạm vi chức năng của Phòng Kinh doanh do Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc phân công.
* Địa điểm làm việc: Tầng 10, Toà nhà văn phòng Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Ngoại ngữ, GTVT, ….
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực Logistics, Marketing và Sales. Các bạn chưa có kinh nghiệm công ty sẵn sàng đào tạo không tính phí.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao và khả năng phối hợp nhóm tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, trung thực, xác định gắn bó lâu dài với công ty.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Sáu, và sáng thứ Bảy. Nghỉ trưa 60 phút, nghỉ Lễ theo qui định của Nhà nước.
- Thu nhập cao: Lương xứng đáng theo năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến. Các khoản thưởng Quý, thưởng tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết…
- Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu…
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN).
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
- Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh.
- Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện.
- Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm
- Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: Year end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình.
- Và nhiều đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

