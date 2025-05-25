Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Gia nhập đội ngũ Sales Executive tại Kế Toán Khôi Nguyên, bạn sẽ là cầu nối đưa các dịch vụ kế toán – tài chính chất lượng đến với doanh nghiệp Việt Nam. Công việc cụ thể bao gồm:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn: tệp data có sẵn, hội thảo, mạng xã hội, website, các kênh cộng tác viên và hệ thống khách hàng cũ.

Tiếp cận và khai thác nhu cầu của khách hàng thông qua điện thoại, email hoặc gặp mặt trực tiếp.

Tư vấn dịch vụ phù hợp, tổ chức demo online hoặc offline để giới thiệu giải pháp đến khách hàng.

Gửi báo giá, đàm phán và chốt hợp đồng, thống nhất phương án triển khai dịch vụ.

Đối tượng khách hàng: Chủ doanh nghiệp, Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán,... tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 – 28 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing, Kinh tế,... (chấp nhận ứng viên đang chờ bằng).

Mong muốn gắn bó lâu dài và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh B2B.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán linh hoạt và xử lý tình huống hiệu quả.

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc, cầu tiến và ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh; ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn – không giới hạn mức trần:

Lương cứng cố định: 8.000.000 VNĐ/tháng

Hoa hồng kinh doanh từ 10% đến 25% – không giới hạn thu nhập

Tổng thu nhập trung bình: 15 – 25 triệu đồng/tháng (có thể cao hơn tùy vào năng lực)

2. Thưởng và tăng lương minh bạch:

Xét tăng lương định kỳ 4 lần/năm dựa trên hiệu suất làm việc.

Thưởng nóng linh hoạt theo từng chiến dịch, tháng, quý, năm.

3. Cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng:

Chỉ sau 6 – 12 tháng, bạn có thể được xét lên vị trí quản lý hoặc chuyên viên cấp cao nếu thể hiện năng lực tốt.

Lộ trình phát triển minh bạch, công bằng, không giới hạn cơ hội thăng tiến.

QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP KHÔI NGUYÊN

4. Trang bị công cụ làm việc chuyên nghiệp:

Phần mềm CRM hiện đại giúp theo dõi khách hàng và tối ưu hiệu suất.

Cấp máy tính, sim điện thoại, công cụ hỗ trợ trực tuyến đầy đủ.

5. Đào tạo bài bản – học đi đôi với hành:

Được đào tạo chuyên sâu theo từng giai đoạn, từ kiến thức sản phẩm đến kỹ năng chốt sale.

Hệ thống tài liệu nội bộ đầy đủ, có thể học tập mọi lúc trên nền tảng online.

Trực tiếp trải nghiệm xử lý khách hàng – từ bị từ chối đến chốt hợp đồng thành công.

6. Mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp:

Tiếp xúc và làm việc với CEO, Giám đốc, Trưởng phòng, giúp bạn mở rộng kết nối và học hỏi nhanh chóng.

7. Môi trường trẻ trung, năng động:

Tham gia các CLB sở thích: thể thao, văn nghệ,...

Teambuilding, du lịch định kỳ, tạo môi trường làm việc gắn kết, thoải mái.

8. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định:

Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ phép năm, thưởng lễ, Tết, cùng các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin