Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty & Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng

Bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng: Bệnh viện, đối tác thương mại.

Xây dựng kế hoạch mục tiêu bán hàng và chăm sóc khách hàng theo địa bàn được phân công.

Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành dược, điện tử y sinh, kinh tế hoặc kỹ thuật khác...

Ứng viên có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực vật tư y tế.

Ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương Cơ bản+ thưởng bán hàng theo doanh số: Không giới hạn

Lương Cơ bản: 7 – 9 triệu

Quyền lợi

Lương thưởng rõ ràng, có chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm khi đạt yêu cầu đề ra.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng công việc trong nước và ngoài nước.

Được đóng bảo hiểm sau thử việc và hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

Khám sức khỏe định kỳ

Các phúc lợi khác: Lễ, Tết, du lịch, sinh nhật, hiếu hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin