Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu đô thị văn phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Làm việc với khách hàng ( nếu cần )

Dịch vụ thương mại điện tử Shopee, TikTok, lazada

Tìm kiếm khách hàng

Cần đi học tìm nhân viên bán thời gian và đào tạo nhân viên

Cần chuẩn bị mẫu tài liệu sếp yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sử dụng Excel

Biết một chút tiếng trung là lợi thế

Ưu tiên ứng viên nam

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp

Năng động hoà đồng , nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội sau hai tháng thử việc

Được thưởng các ngày lễ lớn như 30 tháng 4 , mùng 1 tháng 5 , mùng 2 tháng 9

Được hưởng lương tháng 13 và một số quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA

