Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: khu đô thị văn phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Làm việc với khách hàng ( nếu cần )
Dịch vụ thương mại điện tử Shopee, TikTok, lazada
Tìm kiếm khách hàng
Cần đi học tìm nhân viên bán thời gian và đào tạo nhân viên
Cần chuẩn bị mẫu tài liệu sếp yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể sử dụng Excel
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội sau hai tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
