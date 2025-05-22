Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu đô thị văn phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Làm việc với khách hàng ( nếu cần )
Dịch vụ thương mại điện tử Shopee, TikTok, lazada
Tìm kiếm khách hàng
Cần đi học tìm nhân viên bán thời gian và đào tạo nhân viên
Cần chuẩn bị mẫu tài liệu sếp yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sử dụng Excel
Biết một chút tiếng trung là lợi thế
Ưu tiên ứng viên nam
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp
Năng động hoà đồng , nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội sau hai tháng thử việc
Được thưởng các ngày lễ lớn như 30 tháng 4 , mùng 1 tháng 5 , mùng 2 tháng 9
Được hưởng lương tháng 13 và một số quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WEI CHUANG BA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: thửa đất 60 TBD 24 dương yết kiêu thành phố bắc ninh bắc ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

