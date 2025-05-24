Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - •Lô 2 - 4 - 5 khu CN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tìm kiếm ra các khách hàng, đối tác quốc tế để mở rộng thị trường và bán các sản phẩm của công ty tại các thị trường quốc tế.

Chăm sóc khách hàng đã có sẵn và liên hệ với các khách hàng mục tiêu. Mở rộng thêm nhiều mối quan hệ.

Tìm kiếm các đối tác xúc tiến thương mại thông qua các cơ quan ngoại giao, các hội chợ, triển lãm quốc tế trong và ngoài nước.

Chốt các đơn hàng, tạo hợp đồng. Theo dõi việc mở thanh toán quốc tế và triển khai đóng hàng.

Làm việc với các đối tác: Forwarder, hãng tầu và các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục giấy tờ liên quan để xuất khẩu.

Lên kế hoạch lịch tàu xuất hàng cùng Forwarder. Thông qua hải quan, nộp thuế và làm chứng từ cung cấp cho bộ phận kế toán...

Theo dõi tiến độ hàng di chuyển, ghi nhận và xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan

Đi công tác nước ngoài: Khảo sát và tìm kiếm thị trường, tham gia các hội chợ Quốc tế, thăm hỏi các khách hàng đã có sẵn.

Tiếp đón khách đến làm việc trực tiếp tại Công ty;

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ, kinh tế đối ngoại,...

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở lĩnh vực tương đương

Thành thạo Tiếng Anh, Tiếng Trung

Thành thạo vi tính

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trách nhiệm cao, có tâm huyết.

Tinh thần đồng đội, hỗ trợ, giúp đỡ mọi người.

Trung thực, công bằng, đạo đức tốt.

Cẩn thận, nhanh nhẹn, cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng

- Thưởng các ngày Lễ tết theo quy định của công ty (30/4&1/5, 2/9, Tết dương lịch...),

- Hưởng chế độ du lịch cho bản thân và người thân.

- Được thường xuyên tham gia các khóa học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do giảng viên nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài.

- Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ phúc lợi như như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm

- Các chế độ khác theo quy định của Luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko

