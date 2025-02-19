Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Toà Tulip, Hoàng Huy commerce, Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thời hạn tuyển dụng: 31/3/2025

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, năng động, chăm chỉ, khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Chịu học hỏi kiến thức mới, khả năng tự học cao, khiêm tốn, hài hòa trong ứng xử với đồng nghiệp & khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên từ: 25 tuổi trở lên

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, được đào tạo, trau dồi kỹ năng, kiến thức và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ bản: 10tr + thưởng + trợ cấp 5 tr. Tổng thu nhập 15tr vnđ +++/ tháng (bao gồm: lương cơ bản, trợ cấp cv, thưởng nóng…)

- Hoa hồng: 70% giá trị hợp đồng

- Làm việc: 7h/ ngày; 5 ngày/tuần. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và tích cực.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định

- Xét tăng lương hàng năm.

- Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....

- Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...

- Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định củaCông ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin