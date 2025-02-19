Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Toà Tulip, Hoàng Huy commerce, Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thời hạn tuyển dụng: 31/3/2025
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sáng tạo, năng động, chăm chỉ, khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Chịu học hỏi kiến thức mới, khả năng tự học cao, khiêm tốn, hài hòa trong ứng xử với đồng nghiệp & khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên từ: 25 tuổi trở lên
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, được đào tạo, trau dồi kỹ năng, kiến thức và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
- Chịu học hỏi kiến thức mới, khả năng tự học cao, khiêm tốn, hài hòa trong ứng xử với đồng nghiệp & khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên từ: 25 tuổi trở lên
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, được đào tạo, trau dồi kỹ năng, kiến thức và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Cơ bản: 10tr + thưởng + trợ cấp 5 tr. Tổng thu nhập 15tr vnđ +++/ tháng (bao gồm: lương cơ bản, trợ cấp cv, thưởng nóng…)
- Lương Cơ bản: 10tr + thưởng + trợ cấp 5 tr. Tổng thu nhập 15tr vnđ +++/ tháng
- Hoa hồng: 70% giá trị hợp đồng
- Làm việc: 7h/ ngày; 5 ngày/tuần. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và tích cực.
-
7h/ ngày; 5 ngày/tuần
- Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
- Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
- Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định củaCông ty
Cô
- Lương Cơ bản: 10tr + thưởng + trợ cấp 5 tr. Tổng thu nhập 15tr vnđ +++/ tháng
- Hoa hồng: 70% giá trị hợp đồng
- Làm việc: 7h/ ngày; 5 ngày/tuần. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và tích cực.
-
7h/ ngày; 5 ngày/tuần
- Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
- Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
- Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định củaCông ty
Cô
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI