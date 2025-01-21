Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27A Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng thân thiết của công ty, theo dõi và giám sát các lô hàng được phân công.

Tìm kiếm, lên danh sách và tiếp cận khách hàng mới.

Tư vấn báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng.

Theo dõi lô hàng và thông tin tới khách hàng một cách thường xuyên và kịp thời.

Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để giải quyết thắc mắc, khiếu nại, và đề xuất của khách hàng (nếu có).

Xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển kinh doanh theo quý.

Phát triển Team sales từ 3-5 người, đào tạo và hướng dẫn để nhân viên sales đạt được doanh số

Sắp xếp hẹn cho giám đốc với các khách hàng .

Hỗ trợ giám đốc hoàn thiện một số quy trình và chính sách đối cho mảng kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gửi CV bằng tiếng Anh.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành logistics, quản lý chuỗi cung ứng hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1,5 năm trở lên ở vị trí tương đương.

4 kỹ năng Tiếng Anh tốt là bắt buộc.

Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý là lợi thế.

Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo.

Có ý chí và tham vọng .

Tại Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10-15tr + hoa hồng (Thu nhập không giới hạn)

Các phụ cấp khác được trao đổi khi phỏng vấn

Được đóng BHXH

Công ty cung cấp trang thiết bị (máy tính, điện thoại,…) phục vụ cho công việc

Được hỗ trợ gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin