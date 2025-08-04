Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK21 - 21 Khu đô thị Phú Lương, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tình hình tài chính) và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia vào quá trình kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán tổng hợp theo sự phân công của cấp trên.

Phân tích và giải trình các chỉ tiêu kế toán quan trọng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và các luật pháp liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (Ví dụ: Misa...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học.

Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Abika Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin