Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa AmericanLink, Số 9 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các hoạt động tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng bán lẻ;
Trực tin nhắn, cuộc gọi từ khách hàng để tư vấn bán hàng;
Trực các kênh bán hàng online (fanpage, website, Ladipage, sàn TMĐT,..) để tư vấn bán hàng;
Nhập liệu dữ liệu khách hàng;
Lên đơn, theo dõi và xử lí các vấn đề trong quá trình vận hành đơn hàng;
Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, và xử lí khiếu nại của khách hàng;
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng theo chính sách và kế hoạch;
Thu thập phản hồi, đánh giá của khách hàng trong quá trình bán và chăm sóc khách hàng;
Đưa ra các đề xuất để cải tiến sản phẩm và quá trình bán hàng;
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự chủ, kiểm soát tốt hành vi và cảm xúc của bản thân;
Giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng, tư duy logic;
Có khả năng giải quyết vấn đề;
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng cơ bản: word, excel, powerpoint,...;
Am hiểu các kiến thức về lĩnh vực xuất bản, giáo dục;
Thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh căn bản.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5-7 triệu + % hoa hồng; Tổng thu nhập không giới hạn;
5-7 triệu
Cơ hội phát triển: Thương hiệu đầu tư mạnh và bài bản cho hoạt động kinh doanh, bán hàng đa kênh.
Đầy đủ chế độ cho Người lao động theo quy định của luật lao động (bảo hiểm, phép năm, nghỉ lễ,...)
Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
Đánh giá và tăng lương định kỳ.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch, bảo hiểm ... theo quy định nhà nước.
Chính sách giảm giá các sản phẩm dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

