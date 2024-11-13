Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 37 - 06 Khu Đô Thị Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, bán hàng các loại bơm công nghiệp, bơm dân dụng

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm bơm.

Tư vấn, tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm, giải pháp để đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh .

Tham gia các khóa đào tạo, để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có kinh nghiệm bán hàng 1 năm , Có kinh nghiệm làm về bán hàng kỹ thuật, bán hàng các ngành công nghiệp khác là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp , giải quyết vấn đề tốt.

Yêu thích công việc kinh doanh.

Có khả năng làm việc độc lập , năng động , nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CƠ BẢN: 8 - 10 TRIỆU/THÁNG + % doanh số bán hàng , THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN

Trợ cấp ăn trưa, bảo hiểm, thưởng cuối năm, thâm niên...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của Công ty và luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.