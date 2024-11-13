Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK 37
- 06 Khu Đô Thị Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn, bán hàng các loại bơm công nghiệp, bơm dân dụng
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm bơm.
Tư vấn, tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm, giải pháp để đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng.
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh .
Tham gia các khóa đào tạo, để nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng 1 năm , Có kinh nghiệm làm về bán hàng kỹ thuật, bán hàng các ngành công nghiệp khác là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp , giải quyết vấn đề tốt.
Yêu thích công việc kinh doanh.
Có khả năng làm việc độc lập , năng động , nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG CƠ BẢN: 8 - 10 TRIỆU/THÁNG + % doanh số bán hàng , THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN
Trợ cấp ăn trưa, bảo hiểm, thưởng cuối năm, thâm niên...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của Công ty và luật lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
