Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng về trang sức kim cương tại showroom.
Chăm sóc và kết nối duy trì mối quan hệ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trước, trong và sau khi bán hàng.
Xử lý các công việc tại showroom.
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ ngoại hình sáng (Yêu cầu bắt buộc: Nam cao từ 1m7 trở lên; Nam cao từ 1m6 trở lên).
Kinh nghiệm làm vị trí Sales từ 1 năm trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
Trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trang sức là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ + Lương hoa hồng tính theo KPI.
Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm (dựa trên KPI phòng ban), thưởng lương tháng cuối năm lên đến 3 tháng lương tùy vào tình hình kinh doanh.
Thưởng lễ, thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty.
Các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định.
Review xét tăng lương: 1 năm/ lần.
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.
Được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Du lịch hằng năm, team building và các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

