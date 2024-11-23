Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, tòa Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm căn hộ dịch vụ, các dịch vụ khác tới khách hàng

Chủ động liên hệ, tìm kiếm và kết nối với khách hàng tiềm năng nhằm xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty, tăng doanh thu bán hàng.

Sử dụng các kỹ năng bán hàng để giới thiệu, đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các dịch vụ của công ty

Kết hợp với các bộ phận Truyền thông, Marketing để thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu Dịch vụ;

2. Chăm sóc khách hàng

Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, thăm dò ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả...);

Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu từ khách hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.

Phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ để xây dựng mạng lưới và phát triển kênh bán hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng các ngành: Quản trị kinh doanh hoặc các khối ngành kinh tế

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Độ tuổi từ 22-35

Tự tin, cầu thị, ham học hỏi

Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực cao, có mong muốn nâng cao thu nhập bản thân;

Kỹ năng giao tiếp tốt, chất giọng truyền cảm, ấn tượng; Nhanh nhẹn, linh hoạt;

Thành thạo kỹ năng bán hàng, khả năng đàm phán và thương lượng tốt

Ngoại hình: Ưa nhìn, dễ gây thiện cảm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn, mức lương từ 10.000.000 - 20.000.000 (Lương cứng + Thưởng % hoa hồng + Thưởng KPIs)

- Lương thưởng tháng 13

- Công ty đảm bảo các chế độ bảo hiểm, thăm khám sức khỏe định kì, du lịch hàng năm, quý

- Đào tạo định kỳ

- Đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

